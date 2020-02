Mbaye Diagne stapt naar de FIFA omdat hij niet meer mag meetrainen bij Club Brugge. Hij doet dat op advies van Galatasaray, dat van plan is liefst 15,5 miljoen euro schadevergoeding te vragen aan blauw-zwart. Dat melden verschillende Turkse media.

Galatasaray is ontevreden met de situatie van Diagne bij Club Brugge. Doordat hij niet meer in actie komt en zelfs niet meer mag meetrainen, is de Turkse topclub bang dat Diagne als hij terugkeert naar ...