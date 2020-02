Proces stalkende Stijn Stijnen uitgesteld omdat advocaat in het buitenland zit

Hasselt -

Het stalkingsproces rond ex-Rode Duivel Stijn Stijnen is donderdag in Hasselt verplaatst naar 4 juni. Zijn advocaat Walter Van Steenbrugge kon zeer tegen de zin van de rechter niet aanwezig zijn omdat hij in het buitenland zit. “Om professionele redenen. Niet om te skiën”, klonk het.