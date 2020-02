Verkrachting na Tinder-date: “Mijn dochter is niet meer dezelfde als voor de feiten”

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag een 29-jarige man schuldig bevonden aan verkrachting. De man zou in oktober 2017 een meisje met wie hij via Tinder in contact was gekomen, hebben verkracht in haar woning in Sint-Katelijne-Waver. De man ontkent elk kwaad opzet en spreekt van betrekkingen met wederzijdse toestemming. Hij kreeg drie jaar met uitstel en moet verplicht een begeleiding volgen.