Kunstenaar neemt Google Maps beet met karretje vol smartphones: “Toont hoe de app werkt”

De Duitse artiest Simon Weckert heeft een bizarre stunt uitgehaald. Hij heeft navigatie-app Google Maps om de tuin geleid door met een karretje met 99 smartphones door de straten van Berlijn rond te lopen. “Een slimme stunt”, aldus het online magazine ‘Tech Times’. “Interessanter is dat het toont hoe Google Maps werkt.”

Google Maps is eigenlijk een interactieve kaart die kan aangeven of er in bepaalde straten veel file is. De app doet dat door data van smartphones te verzamelen. Zo kan Google zien of er veel mensen op dezelfde plaats vertoeven hoe snel ze vooruitgaan. Wanneer het ergens heel druk is, krijgt de straat in Google Maps een rode kleur.

Weckert misleidde dat systeem met zijn tientallen smartphones, waardoor de straten rood kleurden. Elke smartphone had een actieve simkaart en gebruikte de app van Google om te navigeren. “Er was altijd beweging nodig”, aldus Weckert. “Toen ik halt hield, werd Google Maps niet beïnvloed.” Om de file te ‘creëren’ moest hij bovendien enkele keren door dezelfde straat lopen.

#googlemapshacks

“Een slimme stunt”, aldus Tech Times. “Interessanter is dat het toont hoe Google Maps werkt. Want telkens een auto met normale snelheid passeerde, werden de straten weer groen.” Dat vinden de redacteurs van Tech Times vreemd, want de meerderheid van de smartphones hadden dezelfde snelheid als Weckert. “Dit bewijst dat Google Maps het verschil ziet tussen een auto en een motorfiets, die sneller door files kunnen bewegen.”

Weckert noemt zijn project #googlemapshacks. Volgens de kunstenaar had zijn stunt als gevolg dat mensen de straten waarin hij rondliep, vermeden. “Dat toont dat dergelijke navigatiesystemen veranderen hoe mensen omgaan met wegenkaarten.”