NBA. Toronto Raptors breken clubrecord met met twaalfde zege op rij

Met een driepunter een halve minuut voor het einde hielp Serge Ibaka zijn ploeg Toronto woensdag aan haar twaalfde overwinning op rij in de NBA. Het werd een benauwde 119-118 zege voor de titelverdediger tegen de Indiana Pacers, die in de Scotiabank Arena tegen de derde nederlaag op rij aanliepen.

Het was opnieuw een zwaarbevochten zege, nadat de Raptors in het derde kwart nog tegen een achterstand van 19 punten hadden aangekeken. Maar de ploeg toonde veerkracht zoals het dat in het kampioenenjaar ook zo vaak had gedaan. Ibaka kwam tot 30 punten, maar was niet eens de topschutter aan Canadese kant. Die rol was voor Kyle Lowry met 32 punten, 10 assists en 8 rebounds. De reeks van twaalf overwinningen op rij betekende een record voor Toronto dat eerder in 2016 en 2018 elf keer achter elkaar had gewonnen.

De LA Clippers wonnen dankzij een sterke Paul George (20 punten en 10 assists) met 128-111 van Miami. De Heat kraakte in de slotfase ondanks uitblinker Bam Adebayo (22 ptn, 11 rebounds en 6 assists). De Clippers blijven zo tweede in het westen, Miami is vierde in het oosten.

Denver won opnieuw in extremis van Utah (95-98), net als zes dagen geleden. Voor de Nuggets was het de vijfde match in zeven dagen, waaronder drie verplaatsingen. Sterspeler Nikola Jokic leverde een triple-double (30 ptn, 21 rebounds en 10 assists) af. Denver is nog steeds derde in het westen, Utah vijfde.