De Belgische werknemer werkt door op een derde (34 procent) van zijn ziektedagen, zo blijkt uit een online bevraging van hr-bedrijf Securex. Dat is een forse daling ten opzichte van 2014, toen de werknemer nog op bijna de helft (46 procent) van zijn ziektedagen doorwerkte.

Werknemers kiezen steeds meer voor hun eigen gezondheid, blijkt uit de studie. “Dat is goed nieuws, maar doorwerken bij ziekte is niet goed of slecht. Zowel rusten als werken kan bijdragen tot een snel ...