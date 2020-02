Legendarische acteur achter ‘Spartacus’ is niet meer

Honderd en drie is hij geworden. Kirk Douglas, de enige overblijver van het gouden tijdperk van Hollywood. Een van de weinige acteurs die het, als zoon van straatarme Joods-Wit-Russische inwijkelingen, zo geliefde Hollywoodthema “from rags to riches” (de mythische American Dream) waarmaakte. En een van de bitter weinige acteurs die van een fysiek kenmerkje, het “putteke in zijn kin”, een handelsmerk kon maken. Gestorven op een leeftijd dat het merendeel van de filmliefhebbers hem niet meer kende als Kirk de Acteur, maar als de stokoude vader van Michael. Of, om de Ierse dichter Yeats deels te parafraseren: “Romantic Hollywood is dead and gone. It is with Kirk, in the grave”.