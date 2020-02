Het aantal bevestigde sterfgevallen door het coronavirus in China is gestegen tot minstens 563. De autoriteiten in de provincie Hubei kondigden donderdag 73 nieuwe sterfgevallen aan.

In de dagelijkse update spreekt de provinciale gezondheidscommissie in Hubei over 3.694 nieuwe bevestigde besmettingen. In totaal zijn 28.018 mensen besmet op het Chinese vasteland.

Tien mensen besmet ...