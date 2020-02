Voor het eerst politie beboet voor gokken

De Kansspelcommissie heeft voor het eerst in haar 20-jarige bestaan drie politiemensen een boete gegeven omdat ze online of in speelhallen gokten. Dat is voor het voltallige politiepersoneel bij wet verboden. Eén politievrouw gokte zelfs 87 keer vanachter de computer op het commissariaat, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen donderdag.