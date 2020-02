Waarom liet Anderlecht 11 miljoen liggen?

In alle discretie loopt er momenteel een onderzoek naar de verkoop van Anderlecht in 2017. Het gerecht gaat na waarom het oude bestuur Anderlecht verkocht aan Marc Coucke en niet aan Ghelamco-baas Paul Gheysens, terwijl die 11 miljoen meer bood. Alle oud-aandeelhouders - ook Roger Vanden Stock - zijn of worden ondervraagd.