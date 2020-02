Ianis Hagi heeft zich bij zijn eerste basisplek meteen in de harten van de Rangers-supporters gespeeld. De Genk-huurling maakte vijf minuten voor affluiten de winning goal tegen Hibernian.

Zaterdag mocht Ianis Hagi al invallen voor zijn nieuwe club, maar woensdag, op de verjaardag van zijn vader, debuteerde hij in de basis tegen Hibernian. Het werd een succes, want in de vijfentachtigste ...