In de competitiewedstrijd tegen Antwerp haalde Club Brugge het na een bal van Hans Vanaken die al-dan-niet over de lijn was geweest, maar de lijnrechter en de scheidsrechter oordeelden van wel. In de halve finale van de Croky Cup tegen Zulte Waregem leek vlak voor rust opnieuw een bal op de lijn voor de nodige discussie te zorgen maar uit de beelden bleek duidelijk dat er van een doelpunt geen sprake was.