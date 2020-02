De Republikeinse senator Mitt Romney heeft duidelijk gemaakt dat hij in het impeachmentproces tegen de Amerikaanse president wil stemmen voor een veroordeling van Donald Trump. “De president is schuldig aan een ernstig misbruik van publiek vertrouwen.”

Romney legde zijn verklaring af tijdens een zitting in de Senaat. Hij is de eerste Republikein die openlijk aangeeft mee te willen stemmen met de Democraten. De stemming in de Senaat over de impeachment ...