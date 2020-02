Ferrari-CEO: "Het wordt een kritisch jaar voor Ferrari in de F1"

Volgens CEO Luis Camilleri staat Ferrari voor een kritisch jaar. De Italiaanse renstal zal komend seizoen flink moeten investeren want naast de campagne van 2020 zal er ook al veel energie kruipen in die van 2021.



Ook in 2019 lukte het niet voor Ferrari om voor de eerste keer sinds 2008 weer een wereldtitel naar Maranello te brengen. De Italianen botsten wederom op een, vooral tijdens het begin van het seizoen, oppermachtig Mercedes.

Ze geven echter niet op bij de Scuderia en het doel blijft ook dit jaar een wereldtitel. Dat gevecht zal echter gelijktijdig moeten plaatsvinden met de voorbereidingen op het seizoen 2021, wanneer de regels van de Formule 1 helemaal de schop zullen op gaan.

“We geven nooit op,” zei Camilleri tijdens een conference call waarin de beursresultaten van Ferrari tijdens het vierde kwartaal werden toegelicht.

"Onze ambitie is om te winnen en daarom denk ik niet dat we onze voet van het pedaal zullen halen in termen van de Formule 1 in 2020 of daarna."

"Dit jaar zal heel kritisch zijn in termen van de Formule 1."

"Onze ambitie blijft, zoals altijd, om te proberen te winnen. En dus zullen we blijven investeren in onze infrastructuur, middelen en technologische creativiteit terwijl we onze auto voor 2020 blijven ontwikkelen naarmate het seizoen zich voltrekt".

Het budgetplafond van 175 miljoen dollar voor 2021 dwingt de topteams om stevig te investeren op voorhand en Camilleri laat optekenen dat Ferrari dat zeker gaat doen.

"In termen van de Formule 1, zoals we al zeiden, doen we een soort van dubbel werk aan een totaal nieuwe auto [voor 2021] in tegenstelling tot het verder ontwikkelen van een bestaande auto."

"De nieuwe technische voorschriften die in 2021 van kracht worden, zullen de ontwikkeling van onze zeer aanzienlijk andere auto met zich meebrengen, wat uiteraard al dit jaar extra middelen en uitgaven zal vergen".

Op dinsdag 11 februari wordt de nieuwe Ferrari F1-bolide voor het F1-seizoen 2020 onthuld voor het grote publiek.

