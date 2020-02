‘De enige die Trump kon kloppen’ en toch flopt de campagne van Joe Biden in Iowa

Acht jaar was hij vicepresident van de VS, het leek hem voldoende fond te geven om het deze keer tot dé presidentskandidaat namens de Democraten te schoppen. De eerste voorverkiezing in Iowa draaide voor Joe Biden (77) echter uit op een sisser. Liefst drie partijgenoten doen het beter dan hem. Is de race naar het Witte Huis al afgelopen voor de man die Donald Trump zou kloppen in elk duel?