Nieuwe campagne van Tom Ford maakt de tongen los

In de nieuwe campagne voor ondergoed van Tom Ford zit een beeld dat over de tongen gaat. Het gaat om een foto van twee mannen die op elkaar liggen in hun slip.

Op de bewuste foto zien we de onderlichamen van twee mannen. Beide heren dragen een Ford-slip. De ene man toont een wit exemplaar, de andere een huidkleurige versie met poederroze schijn. De houding waarin de onderbroeken getoond worden, vinden sommigen echter nogal suggestief.

De liggende positie van de mannen wekt de indruk dat ze aan een spannend voorspel bezig zijn. “Wat is dit in hemelsnaam?”, vraagt iemand zich af tussen de meer dan zevenduizend reacties op Instagram. “Wat is haar been harig ”, merkt iemand anders op. Tussen de reacties staan ook emoticons die duidelijk laten blijken dat de campagne bij sommige gebruikers niet in de smaak valt.

Daartegenover staan de krachtige reacties van Ford-fans. “Wat een homofobe commentaren staan hier tussen. Tom Ford is zelf homo en getrouwd met een man. Het is 2020 en ja, homo’s bestaan. Zet jullie erover”, valt er onder meer te lezen. Ook lovende reacties zoals “dit is het helemaal!” komen vaak terug.

Tom Ford staat erom bekend sexy campagnes te lanceren die niet veel aan de verbeelding overlaten. De 58-jarige ontwerper, die ook als scenarist werkt en dankzij zijn opleiding tot binnenhuisarchitect ook iets van interieur kent, trouwde in 2014 met zijn partner, journalist Richard Buckley.