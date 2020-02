Helpende hand na een brand

Oud-Sledderlo

Genk - De Smeilstraat organiseert een pastabuffet' ten voordele van Gerda en haar zonen. Zij werden onlangs getroffen door een woningbrand.

De solidariteit in de Smeilstraat draaide onmiddellijk op volle toeren. Op zondag 16 februari van 12 tot 15 uur en van 17 tot 20 uur is het alle hens aan dek! Met een benefiet willen de bewoners van de Smeilstraat het gezin een extra warm hart onder de riem steken. Voor 15 euro kun je smullen van een heus pastabuffet (kindermenu is 10 euro). Lust je geen pasta? Dan wil je de lekkere vidé met puree van Viviane zeker niet missen! Inschrijven kan nog tot 12/2 op Smeilstraat 39.