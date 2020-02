Iets voor in het communieseizoen? Jurken als ode aan een wolkenkrabber

Hip in Hollywood en straks misschien ook hier: jurken die losjes gebaseerd zijn op de iconische art deco-wolkenkrabber, het Chrysler building, in het centrum van New York. Sterren en ontwerpers pakken sterren uit met zwierige creaties die het moeten hebben van hun aansluitende bovenkant, die gelaagd wijder worden.

De vorm van de jurk is geïnspireerd op de top van de bekende Chrysler-wolkenkrabber in New York, die vorig jaar nog te koop stond, zo meldt The Guardian. Dat vertaalt zich qua snit in een smalle bovenkant, ter hoogte van de buste, die laagjesgewijs wijder wordt. Die laagjes zijn talrijk en vallen op, net zoals de uitstulpingen van de iconische piek in de skyline van Manhattan. Pluspunten voor grijze jurken, waarmee je knipoogt naar de betonnen constructie.

Denk gerust verder dan de betonkleuren. Valentino gebruikt de wolkenkrabber als inspiratie voor een knalgroene jurk.

Je kunt er zo zedig of zo bombastisch in gaan als je zelf wenst. In de meest alledaagse vorm heeft het ontwerp een eenvoudige halslijn en wordt ze braafjes wijder. Vorig jaar scoorde een ingetogen Zara-versie van de jurk wereldwijd. Het ging om de jurk met stippen (foto onderaan) die uit twee lagen bestond. Anno 2020 mogen het er minstens drie zijn.

Geen sexappeal, wel glamour

Tijdens het awardseizoen kiezen sterren voor deze creaties die eerder glamoureus - hallo, communiefeesten! - zijn dan sexy omdat ze niet gemaakt zijn met focus op de vrouwelijke vormen. De jurken zijn wijd en vooral gemaakt met oog voor het comfortabel effect - je kunt makkelijk in- en uitademen en in kleermakerszit op het strand gaan zitten. Tijdens een Ibiza-trouw, bijvoorbeeld. Sommige ontwerpen hebben zelfs zakken om de look een pak ongedwongener te maken.

Hoe draag je de jurk? Bijna met alles en zo goed als op elk moment van de dag. Je kunt ze zowel met sneakers als hakken combineren. Een gebreide trui op frisse avonden maakt het een tikkeltje boho chic. Of geef de loog meer edge door een band T-shirt over een model met fijne bandjes te dragen. Deze jurk is door de veelzijdigheid ook een ideaal stuk om mee te nemen op vakantie naar de zon.