Twintigste operatie Cleanhouse groot succes: 1.525 wietplanten en verboden wapens

Bree / Hechtel-Eksel / Lanaken -

De politie heeft vandaag voor de twintigste keer een operatie Cleanhouse gehouden, een operatie die cannabisplantages opspoort en opruimt in Limburg. In Bree, Lanaken en Hechtel-Eksel werden drie cannabisplantages aangetroffen met in het totaal 1.525 planten en een kleine hoeveelheid cannabis.