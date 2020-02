ROYALS. Kate Middleton ruilt jurk voor overall, Madonna moeit zich met Harry en Meghan

Prins Harry en Meghan Markle blijven ook deze week over de tongen gaan - zelfs Madonna heeft zich nu gemoeid met hun verhuizing naar Canada. Ondertussen had Kate Middleton het prima naar haar zin in Engeland... in een overall. Voor het Zweedse koningshuis was er minder goed nieuws. Alle roddels en weetjes uit adellijke kringen op een rij.

Madonna stuurde deze week een op zijn zachtst gezegd opvallend filmpje de wereld in. De 61-jarige popster zit zich daarin klaar te maken voor een show in Londen en begint met de woorden “Loop niet weg naar Canada, het is daar zo saai”. Ze heeft het tegen prins Harry en Meghan Markle en biedt hen haar appartement in New York aan in de plaats. “Ik laat hen mijn appartement aan Central Park huren. Het heeft twee slaapkamers en het beste uitzicht in Manhattan. Buckingham Palace stelt niets voor in vergelijking met CPW (Central Park West, nvdr.).”



Over Harry en Meghan gesproken, de twee zijn volop op zoek naar manieren om zelf hun boontjes te doppen nu ze niet langer Brits belastinggeld zullen ontvangen. Zo hebben ze een contract afgesloten met Sheeraz Inc, een bedrijf uit Beverly Hills dat celebrities zoals Kim Kardashian en Jennifer Lopez vertegenwoordigt en voor hen goedbetaalde samenwerkingen met merken binnenhaalt. Dat maakte het bedrijf zelf bekend via Instagram. Ondertussen doet ook al het gerucht de ronde dat Meghan zou gaan meewerken aan het Canadese realityprogramma ‘I do, redo’ waarin trouwfeesten in het honderd lopen.



Of koningin Elizabeth II zich heeft neergelegd bij het feit dat haar kleinzoon en zijn vrouw naar Canada trekken? Volgens entertainmentsite E! News wel. De Queen verscheen maandag immers in het openbaar voor een kerkbezoek in Sandringham met een bijzondere broche. Het juweel heeft de vorm van een sneeuwvlokje en zou ze in 2017 cadeau gekregen hebben van de voormalige Canadese gouverneur David Johnston.

Nog nieuws van aan de andere kant van het kanaal: de trouwdatum van prinses Beatrice en Edoardo Mapelli Mozzi is bekend. Het paleis heeft vrijdag laten weten dat de koninklijke bruiloft zal plaatsvinden op vrijdag 29 mei in de Chapel Royal, die zich bevindt op het terrein van St James's Palace in Londen. De ceremonie wordt gevolgd door een privéreceptie, georganiseerd door de koningin, in de tuinen van Buckingham Palace.



Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn achttien jaar getrouwd en prinses Beatrix vierde haar 82ste verjaardag, dubbel feest dus bij het Koninklijk Huis in Nederland. Beatrix werd in de bloemetjes gezet met een foto op Instagram. Daarop poseert ze met een zwarte labrador. En of ze er nog steeds kranig uitziet!

Kate Middleton is normaal het toonbeeld van Engelse klasse en altijd netjes gekleed, maar woensdag trok ze een heel andere outfit aan. Zij en prins William brachten namelijk een bezoekje aan staalproductent Port Talbot Steelworks en dus moest ze boven haar jurk van Zara een blauwe overall aantrekken en werd ze ook van een veiligheidshelm, -koptelefoon en -bril voorzien. De hertogin vond het in elk geval zelf bijzonder grappig om er zo bij te lopen.



Het Zweedse koningshuis is in diepe rouw ondergedompeld. Het oudste lid van de koninklijke familie, Dagmar von Arbin, stierf afgelopen week op 103-jarige leeftijd en dinsdag vond in Stockholm de begrafenis plaats. Van Arbin is de nicht van koning Carl Gustaf en dus mochten ook hij en zijn vrouw Silvia niet op de begrafenis ontbreken. Ook kroonprinses Victoria, haar man Daniel en prins Carl Philip en zijn vrouw Sofia waren van de partij, allen in het zwart gehuld.