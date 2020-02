Bondsvoorzitter Mehdi Bayat gelooft niet in BeNeLiga: “Het is gewoon niet doenbaar”

Mehdi Bayat gelooft niet in de levensvatbaarheid van een BeNeLiga. “Niet doenbaar door verschillen in fiscaliteit, sociale wetten of veiligheid”, oordeelt de voorzitter van de voetbalbond en de sterke man van voetbalclub Charleroi. Hij verzet zich ook tegen een terugkeer naar een klassieke competitie met twintig teams.