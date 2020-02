Geheim rapport over contacten tussen dopingdokter Ferrari en Fuglsang zal zonder gevolg blijven

Jakob Fuglsang en Alexey Lutsenko zullen niet vervolgd worden voor hun vermeende contacten met de Italiaanse dopingarts Michele Ferrari. Het CADF, de instantie die dopingcontroles uitvoert in het wielrennen, besliste na “grondige evaluatie van alle elementen” om geen zaak te openen tegen beide renners.

Jakob Fuglsang, Alexey Lutsenko en bij uitbreiding het hele Astana-team zijn dus alweer wit gewassen. In een kort statement op hun website laat het CADF weten dat het wielerbond UCI niet zal vragen om een disciplinaire procedure op te starten “tegen de individuen of het team in kwestie.” Verder commentaar wil de Cycling Anti-Doping Foundation daar niet bij geven.

Hun statement laat wel toe om enig inzicht te krijgen in de chronologie van de gebeurtenissen rond Fuglsang en co. De zaak is begonnen toen CADF “informatie ontving rond een mogelijke antidoping-inbreuk.” Dat betekent dat een klokkenluider hen tipte over een mogelijke samenwerking tussen Fuglsang en Michele Ferrari.

Het CADF nam daarop het Zwitserse bureau Sportradar onder de arm om de zaak te onderzoeken. Sportradar is een Zwitsers databedrijf dat volgens zijn website “achtergrond checks en gedetailleerde verslaggeving doet voor federaties… om zwakke plekken en potentiële bedreigingen voor hun sport en business te vinden.” Aangenomen mag worden dat Sportradar het doen en laten van Fuglsang en Astana na de initiële tip grondig onderzocht heeft.

Sportradar stelde voor het CADF een rapport op met zijn bevindingen. Het is dat rapport dat afgelopen zondag naar buiten kwam in verschillende Noorse en Deense media. CADF – dat met Rune Andersen een Noorse voorzitter heeft – zit bijzonder verveeld met dat lek en benadrukt dat het zelf “op geen enkel moment informatie heeft gedeeld met een derde partij, inclusief media.” Het gaat ook onderzoeken hoe het toch naar buiten is kunnen komen.

Opvallend is wel dat het rapport zeer beschadigend voor Fuglsang en Astana lijkt te zijn. De media die het document konden inkijken, meldden met zoveel woorden dat Fuglsang een dopingprogramma volgde bij Michele Ferrari. Ook Alexey Lutsenko zou hem hebben ontmoet en Ferrari zou de Ronde van Catalonië bij het Astana-team hebben gevolgd.

Als al die informatie in het rapport staat, is het vreemd dat CADF toch besluit om geen procedure op te starten bij de UCI. Het waarom van die beslissing zal CADF dus niet toelichten. Ze besluiten hun communiqué met “geen verder commentaar.”

Zowel Ferrari, Fuglsang als Astana ontkenden de voorbije dagen met klem dat er contact was.