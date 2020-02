Reisorganisator Joker gaat bomen planten met BOS+ om vliegtuigreizen te compenseren

Joker Reizen gaat een partnerschap aan met BOS+, een organisatie die zich inzet voor bosbehoud en -ontwikkeling in Vlaanderen en de wereld. Iedereen die een vliegticket, groepsreis of individuele rondreis boekt bij Joker, ontvangt via e-mail een verzoek om de CO2-uitstoot van zijn/haar vlucht te compenseren via BOS+. Op die manier worden jaarlijks enkele tienduizenden Vlamingen aangespoord om de milieu-impact van hun vliegverkeer te verminderen, meldt de Belgische reisorganisatie woensdag.