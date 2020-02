Gucci trekt naar San Francisco

Het Italiaanse modemerk Gucci zal de nieuwste cruisecollectie tonen in de Verenigde Staten. Het kiest deze keer voor San Francisco, zo meldt modesite WWD.

Hoofdontwerper Alessandro Michele zal de nieuwe lijn van zijn luxelabel op 18 mei voorstellen in de wereld in de Amerikaanse stad. Over de exacte locatie is echter nog niets geweten. Volgens Women’s Wear Daily heeft de ontwerper voor deze locatie gekozen wegens “de historiek als centrum van liberaal activisme”. Ook het feit dat de stad een goede reputatie heeft op het vlak van discriminatie tegengaan zou een belangrijke rol hebben gespeeld.

De voorbije jaren reisde Michele al naar verschillende plekken met zijn cruisecollectie. Onder meer New York (Dia Art Foundation), Firenze (Palazzo Pitti) en Londen (Westminster Abbey) kwamen aan bod.

Een cruisecollectie, wat is dat eigenlijk?

Met de term cruisecollectie of resortcollectie wordt een lijn van een modehuis bedoeld, die tussen het seizoen - meestal in het voorjaar met het oog op de vakantiegarderobe - geproduceerd wordt. De kleding is een aanvulling op de tweejaarlijkse seizoenscollecties van luxelabels.

Daarom kiezen labels ervoor om hun collecties op vakantiebestemmingen te tonen. Het cruise 2021-seizoen wordt in april op gang getrokken door Giorgio Armani in Dubai. Chanel trekt naar het Italiaanse Capri, Prada gaat naar Japan, Dior reist naar Lecce in de hak van Italië en Max Mara showt in het Russische St. Petersburg.