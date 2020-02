Man in witte bestelwagen lokt kinderen met armbandje

Hechtel-Eksel -

Een kinderlokker (29) uit Meerhout hangt 37 maanden cel boven het hoofd nadat hij drie keer jonge meisjes aansprak en oneerbare voorstellen deed. “Hij reed rond in een witte camionette en had er colsonbandjes en een masker inliggen. Hij is het schrikbeeld van alle ouders”, klonk het in de Hasseltse rechtbank. De feiten speelden zich af in Hechtel-Eksel en in Heusden-Zolder.