KRC Genk verhuurt Ivan Fiolic (23) tot het einde van het seizoen aan Cracovia. De huidige nummer twee van de Poolse competitie neemt de huurovereenkomst over van het Cypriotische AEK Larnaca, waar Fiolic sinds de zomer aan de slag was. Cracovia bedong ook een aankoopoptie.

Fiolic streek in de zomer van 2018 neer in Genk. De Kroatische middenvelder kwam over van Dinamo Zagreb maar kon zich nooit doorzetten in de Luminus Arena. Hij speelde amper acht wedstrijden voor ...