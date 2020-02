Neos Maaseik geniet van wijn- en kaasdegustatie

Maaseik - Onze wijndegustatie van 2019 was zodanig in de “smaak gevallen” dat we het dit jaar nog een keertje overdeden. Vorig jaar kwamen enkel Italiaanse wijnen en olijfoliën aan de orde met bijpassende Italiaanse hapjes.

Dit jaar proefden we wijnen uit heel Europa met bijpassende kazen van de Crèmerie Saint-Simeon.

We werden ontvangen door Benoit Bollaers van het Wijnmagazijn in Tongeren, die ons bij binnenkomst een Spaanse cava presenteerde.

Daarna was het de beurt aan 3 witte wijnen uit Frankrijk, Italië en Spanje met bijpassende kazen uit Frankrijk en Italië. Ook de rode wijnen waren uiteraard van de partij en daarvan kwamen er 2 uit Italië en één uit Spanje. De bijhorende kazen kwamen uit Frankrijk, Zwitserland en een Belgische Maredsous kaas.

Afsluiten deden we de proeverij met een zoete rosé wijn Maury met een bijpassend kaasje uit Nederland.

Een zeer geslaagde avondactiviteit met onze dank aan Benoit die voor een vakkundige uitleg zorgde maar ook voldoende tijd gaf om te genieten van de wijn, de kazen en uiteraard van het gezellig samenzijn.