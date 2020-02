Alberto Dainese bezorgt Team Sunweb eerste zege in Herald Sun Tour

Alberto Dainese heeft de openingsrit in de Herald Sun Tour (2.1) op zijn naam gebracht. De Italiaan van Team Sunweb sprintte na 121,9 km van Nagamble naar Shepparton naar de zege voor de Australiër Kaden Groves (Mitchelton-Scott) en de Nederlander Moreno Hofland (EF Pro Cycling). De 21-jarige Dainese is meteen ook de eerste leider.

Voor Dainese is het zijn tweede profzege in zijn carrière. Eerder won hij in 2019 een rit in de Ronde van Tsjechië (2.1). Het is meteen ook de eerste overwinning voor Team Sunweb in 2020. Er nemen slechts vier WorldTour-teams deel aan de Australische rittenkoers en geen Belgen. Vorig jaar bracht Dylan van Baarle de wedstrijd op zijn naam.

Uitslag:

1. Alberto Dainese (Ita/Sunweb) in 2u36:42

2. Kaden Groves (Aus) z.t.

3. Moreno Hofland (Ned)

4. Mihkel Raïm (Est); 5. Godfrey Slattery (Aus); 6. Michael Rice (Aus); 7. Roy Eefting (Ned); 8. Yasuharu Nakajima (Jpn); 9. Tom Scully (Aus); 10. Thomas Bolton (Aus)

. Stand:

1. Alberto Dainese (Ita/Sunweb) in 2u36:22

2. Kaden Groves (Aus) 0:04

3. Moreno Hofland (Ned) 0:06

4. Roy Eefting (Ned) 0:07; 5. Benjamin Hill (Aus); 6. Craig Wiggins (Aus) 0:09; 7. Charles-Etienne Chrétien (Can); 8. Mihkel Raïm (Est) 0:10; 9. Godfrey Slattery (Aus); 10. Michael Rice (Aus)