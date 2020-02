Selena Gomez lanceert deze zomer haar eigen make-upmerk

Selena Gomez heeft via Instagram aangekondigd dat ze haar eigen make-upmerk zal uitbrengen. Het krijgt de naam Rare Beauty en is daarmee vernoemd naar haar laatste album ‘Rare’ dat in januari uitkwam.

Lady Gaga heeft Haus Laboratories en Rihanna heeft Fenty Beauty, en nu pakt ook Selena Gomez uit met haar eigen make-upmerk Rare Beauty. De 27-jarige popster kondigde het nieuws aan via Instagram. “Ik ben al twee jaar aan dit speciale project aan het werken en in de zomer is het eindelijk zover. Hier krijg je alvast een voorproefje”, klinkt het bij het filmpje.

“Ik denk dat Rare Beauty meer kan zijn dan een beautymerk. Ik wil dat we allemaal stoppen met onszelf met elkaar te vergelijken en gewoon onze eigenheid beginnen te omarmen. Je wordt niet bepaald door een foto, een like of een opmerking. Zeldzame schoonheid gaat niet over hoe andere mensen je zien. Het gaat over hoe je jezelf ziet”, zegt ze nog.

De Instagrampagina van Rare Beauty telde na amper elf uur al meer dan een miljoen volgers. Slecht nieuws wel voor de Belgische fans: de collectie zal voorlopig enkel te koop zijn in filialen van Sephora in Noord-Amerika.