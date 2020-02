Chanel verkoopt een razend populaire, maar peperdure waterfles

Als het wat meer mag zijn dan een Dopper, dan kun je bij Chanel terecht. Het Franse modehuis verkoopt een peperdure versie van een herbruikbare waterfles, maar daar laten de fans zich niet door tegenhouden.

De waterfles van Chanel is er niet zomaar eentje. Het goudkleurige exemplaar komt in een tasje gemaakt van lamsleer en krijgt ook een lange gouden ketting zodat je de fles net als een handtas over je schouder kunt dragen. Aan de ketting en op de dop staat het bekende logo afgedrukt. Kostprijs: omgerekend zo’n 5.200 euro. Nochtans gaan ze als zoete broodjes over de toonbank en is de fles op veel plaatsen al uitverkocht.

Onder de sterren en influencers is het een populair item. Singer-songwriter Maggie Rogers heeft er eentje en droeg die op de rode loper van de Grammy Awards vorige maand. “Duurzaamheid is iets heel belangrijk voor mij”, zei ze toen tijdens een interview.

Het is bovendien niet de eerste waterfles die door het Franse modehuis wordt verkocht. In 1994 bracht het al eens een versie uit die toen werd aangeprezen door modellen Claudia Schiffer en Carla Bruni. Zo’n vintage versie is nu - zelfs zonder de gouden fles - een bedrag van rond de 10.000 euro waard. Onder meer Rihanna werd er al mee gezien.