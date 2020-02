Trump tijdens zijn State of the Union: “Jaren van economisch verval zijn voorbij”

“Drie jaar geleden hebben we de grote Amerikaanse comeback gelanceerd.” Met die woorden heeft de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag zijn State of the Union in het Congres geopend. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om vooral zijn economische resultaten van de voorbije jaren te benadrukken. “De vijanden van Amerika zijn op de vlucht, de rijkdom van Amerika neemt toe. De jaren van economisch verval zijn voorbij”, klopte de president zich op de borst.