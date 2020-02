Meeuwen-Gruitrode was lang een grijze zone wat betreft zelfstandig wonen voor mensen met een beperking. Dus namen Mieke Henckens en Rudi Hünerbein, de ouders van Wim (38), zelf het initiatief en ijverden ze voor een geschikte woonomgeving voor hun zoon. Maandagmorgen kon Wim als eerste bewoner zijn flat in het nieuwe woonproject ’t Broek in Meeuwen betrekken.