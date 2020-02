Zijn sterk 2019 evenaren zal niet eenvoudig worden voor Dylan Teuns. Gelukkig dient 2020 zich aan als een jaar vol kansen. Vandaag trapt hij zijn seizoen af in de Ronde van Valencia. We zochten de Halenaar op tijdens het tweede trainingskamp van Bahrain McLaren in het Spaanse Altea, waar we hem zijn vijf niet te missen afspraken voorschotelden.