Ruzie bij Open Vld over verloop voorzittersverkiezing

Het partijbestuur van Open Vld heeft ook maandag geen beslissing genomen over de timing van de voorzittersverkiezing. Normaal is dat een formaliteit. Maar nog voor de campagne officieel van start gaat is de sfeer tussen de twee topkandidaten Egbert Lachaert en Bart Tommelein zo ver onder nul gezakt dat zelfs over de procedure geen eensgezindheid wordt bereikt.