Lief, sexy of zelfs een beetje stout: met deze lingeriesetjes ben je Cupido te slim af

Valentijn, de jaarlijkse hoogdag voor verliefde koppeltjes, komt met pijl en boog alweer om de hoek piepen en dus is het tijd om aan een cadeautje te denken voor je betere helft. Om je op weg te helpen, zetten wij enkele lieflijke én pikante lingeriesetjes op een rij. Succes verzekerd.

Lief

Poederroze, wit,...het zijn maar enkele zachte kleuren die vaak geassocieerd worden met lingerie. En laten nu net die kleuren terugkeren op Valentijn. Een poederroze lingeriesetje met franjes, of een kanten randje langs de boezem…een vleugje romantiek kan nooit kwaad.

1. Bh - 29 euro , slipje - 19 euro bij & Other Stories 2. Bh - 29,99 euro, slip - 16,99 euro bij Women’s Secret. 3. Bh - 74,90 euro, slipje - 34,90 euro bij Marie Jo 4. Bh - 89 euro, slip - 55 euro bij Simone Pérèle 5. Bh- 32,99 euro, slip - 18,99 euro bij Etam Lingerie.

Sexy

Mag het op Valentijn wat meer zijn dan je dagelijkse ondergoed? Dan hoef je het niet al te ver te zoeken. Met zwarte lingerie speel je het veilig en verleidelijk tegelijk. Maar ook maagdelijk wit kan, in combinatie met mesh en kant op de juiste plaatsen, sexier zijn dan je denkt. Wil je wat kleur in je liefdesleven brengen? Kies dan voor diepe kleuren zoals bordeaux, purper en smaragdgroen.

1. Bh - 84, 90 euro, slipje - 39,90 euro bij Prima Donna 2. Bh - 200 euro, slipje 120 euro bij La Perla 3.Bh - 87,31 euro, slipje 43,38 euro bij Victoria Secret 4. Bh - 14,95 euro, slipje 6,95 euro bij Undiz 5. Bh - 84,95 euro, slip 59,95 euro bij Le Petit Trou (Zalando).

(Een beetje) stout

Het is een cliché zo hoog als een huis maar de kleur zwart domineert als het wat stouter mag zijn. Ga voor transparante stofjes, die hier en daar een beetje huid ontbloten of voor een extra bandje (of twee) om je lingerie net dat tikkeltje meer pit geven. Jarretelles, korsetten of strings zonder al te veel stof: zolang jij je er comfortabel bij voelt, kan het allemaal in de slaapkamer.

1. Bh - 32,99 euro, slipje 19,99 euro bij Hunkemöller 2. Bh - 125 euro, slipje 50 euro bij Love Stories 3. Bh - 205 euro, slipje - 120 euro bij Agent Provocateur 4. Bh - 44,65 euro, slipje - 18,79 euro bij Blue Bella 5. Bh - 99,95 euro, slipje 59,95 euro bij Marlies Dekkers.