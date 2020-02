Heusden-Zolder / Lommel / Hasselt -

De Nederlandse supermarktketen Jumbo wil op korte termijn fors groeien in Limburg. Zo opent Jumbo dit jaar nog drie winkels in Limburg. Tegen eind volgend jaar zal Limburg in totaal tien Jumbo’s tellen. Onder meer Heusden en Lommel krijgen een vestiging.