Kinderzegening in kerk Tervant

Tervant

Beringen - De jaarlijkse kinderzegening, van de pastorale eenheid Sint-Barbara, bij Lichtmis was ook dit jaar een fijn ontmoetingsmoment.

De doopschelpen van de dopelingen 2019 in de pastorale eenheid Sint-Barbara Paal, Tervant, Beverlo, hingen weer mooi naast elkaar in de kerk van Tervant. Pastoor Geert en diaken André gingen voor in de korte maar zeer fijne viering. Kindjes die even rondtrippelden in de gang, even met elkander begonnen te spelen. Het was een zeer mooi gebeuren. Pastoor Geert en diaken André legde even de handen op en gaven de zegen. Vervolgens kregen ze de doopschelp mee en een kaarsje, ook de broertjes en zusjes, dat aangestoken werd aan de Paaskaars dit kon men bij het beeld van Moeder Maria zetten ofwel kreeg men het onaangestoken mee naar huis. Na de viering was men uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in de Kring. AC