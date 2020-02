Voorstelling van dichtbundel 'Tussen Pergamijn'

Beringen - Zondagvoormiddag vond in de bib een aangrijpend poëtisch-muzikale gedichtenvoordracht plaats. Tussen Pergamijn gebracht door Luce Rutten en Georges en Liesje Frison. Daarbij nog mooie muziek van Bert en Thibaud Maesen op hun cello.

De bib was vol gelopen voor de presentatie van ‘Tussen Pergamijn’, een dichtbundel van Luce Rutten en geïllustreerd met de mooie tekeningen van Paul Frison. Het werd een, inkijk in het leven van Luce Rutten en Paul Frison. Luce werd zelf 2 keer getroffen door kanker en genas telkens, haar zus en 2 vriendinnen verloren de strijd. Luce schrijft gedichten uit het leven gegrepen. Paul Frison zag zijn vrouw Ani en dochter Liesje gelijktijdig worstelen met de ziekte. Dit bracht Luce en Paul samen om de dichtbundel ‘Tussen Pergamijn’ uit te brengen ten voordele van het kankerfonds van prof. Swinnen in Leuven. En nog sloeg het noodlot toe, ditmaal bij Paul zelf. Door de ziekte kon hij zelf niet aanwezig zijn tijdens de presentatie in de Bib. Zijn dochter Liesje en broer Georges zouden hem vertegenwoordigen met het lezen van de gedichten.

Met de dichtbundel hoopte men een paar duizend euro te kunnen overmaken aan het kankeronderzoek. Groot was de verwondering en dankbaarheid dat men al meer dan 8000 euro heeft samengebracht. Na de voorstelling kon men met de verkochte dichtbundels bekendmaken dat de kaap van 9000 euro bereikt was.