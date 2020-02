Infodagen over bruggen en werken in Beringen

Beringen - De infodagen rond de werken aan de bruggen over het kanaal alsook over de spoorlijn en de werken in Beringen-centrum bracht veel volk naar de Lutgartsite.

Er zal de volgende jaren nogal gewerkt worden aan de verschillende bruggen. Niet alleen de bruggen over het Albertkanaal in Tervant en Beringen worden verhoogd maar ook de bruggen boven het treinspoor in Beringen en Beringen-Mijn alsook de fietsbruggen worden verhoogd voor de elektrificatie van de spoorlijn. Daarbovenop is men in Beringen-centrum bezig met de bouw van een nieuw stadhuis. In de eetzaal op de Lutgartsite werd rond al deze projecten een 3-daags infomoment gehouden waar men de plannen kon zien en uitleg vragen aan de bevoegde personen.