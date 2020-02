Kim Clijsters draait deze week mee met de Belgische Fed Cup-selectie in Kortrijk. De 36-jarige Limburgse, in volle opbouw naar een (nieuwe) comeback, fungeert als sparringpartner voor Elise Mertens en co.

“Het is voor iedereen een meerwaarde dat zij hier is”, legt kapitein Johan Van Herck uit. “Het is voor ons een goeie zaak dat iemand met zoveel ervaring op het circuit erbij is. Voor haar is het ook een ...