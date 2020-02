Twee Belgische organisaties hebben van Google meer dan een miljoen euro gekregen in de strijd tegen de verspreiding van haatboodschappen. Mobile school van Bilzenaar Arnoud Raskin en ERGO Network zijn bij 29 Europese projecten die steun krijgen.

Google stelde de projecten dinsdag in Brussel voor op een congres over online veiligheid. Matt Brittin, de topman van Google in Europa, Afrika en het Midden-Oosten, erkende dat Google zelf een belangrijke ...