TIPS. Beauty op maat, kunst op je sjaal

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Beauty op maat

Het jonge, Franse beautymerk Typology presenteert het gamma RAW. Met de producten uit deze lijn kun je jouw gewenste verzorging helemaal zelf samenstellen op basis van de noden van je huid. Het concept is simpel: je kiest er zelf gezonde en rauwe ingrediënten, in de vorm van oliën en poeders uit die bij je passen. Ook combineren in één flesje kan. Gevoelig voor puistjes? Dan is de olie van tea tree-blaadjes iets voor jou met reinigende werking iets voor jou. Prijs 4,90 euro. Meer info www.typology.com

Kunst op je sjaal

Een beetje Belgische kunst op je sjaal? Dat kan met een ontwerp uit de speciale collectie van het Gentse breigoedlabel Wolvis. Speciaal in het kader van ‘Kleureyck’, de tentoonstelling in het Design Museum in Gent dat een ode brengt aan vernieuwend en divers kleurgebruik van kunstschilders Van Eyck, werden vier creaties gemaakt. Die zijn allemaal geïnspireerd op het beroemde Gentse altaarstuk ‘het Lam Gods’. Kostprijs? 99 euro Enkel verkrijgbaar op www.wolvis.be en in de Gentse museumshops.

Waar is dat feestje?

Met de partyluidspreker van JBL breng je het feest gewoon naar je eigen living... of neem het toestel mee naar een park of het strand. Hoe het werkt? De luidspreker is draadloos en werkt twaalf uur lang aan een stuk via Bluetooth, of eeen USB-stick vol muziek. Mag er wat sfeerlicht bij? Je kunt een lichtshow naar keuze selecteren in verschillende kleuren. Wie de luidspreker liever gebruikt om wat te zingen of er een gitaar op aan te sluiten - dat kan. Feest tot in de vroege uurtjes gegarandeerd. Kostprijs? 299 euro.

Op verkenning in Brussel

Van 8 tot 15 februari vindt in Brussel de vijfde editie plaats van BILY, afkorting van het kunstenparcours Brussels I Love You. Onder meer op het programma? Begeleide tours langsheen de parels van de hedendaagse ‘art scene’ in onze hoofdstad. Liefhebbers van de betere cuisine kunnen ook deelnemen aan de nieuwe Chef’s Walk. Die gaat langs vijf opkomende Brusselse talenten in de gastronomische wereld. Op het menu: een verrassing op kunstige locaties. Meer info via www.brusselsiloveyou.com