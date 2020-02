Rui Costa wint allereerste rit in Ronde van Saudi-Arabië

Rui Costa (UAE-Team Emirates) heeft de openingsrit in de Saudi Tour (2.1) gewonnen. De Portugees haalde het na 173 km van Riyadh naar Jaww voor Heinrich Haussler (Bahrain-McLaren) en de Fransman Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic). Hij is meteen ook de eerste leider. Eerste landgenoot was Jens Debusschere op een tiende plaats.

De eerste editie van de Saudi Tour in Saudie-Arabië kent geen al te sterk deelnemersveld, met slechts vier WorldTour-teams aan de start en als enige grote namen Niki Terpstra, Nacer Bouhanni en Mark Cavendish van de partij. Veel renners kiezen voor de Ronde van Valencia, de Ster van Bessèges of nog later de Ronde van de Algarve of Ruta del Sol om hun seizoensdebuut te maken of waren eerder al aan de slag in de Tour Down Under of maken hun debuut in Zuid-Amerika.

Het belette niet dat de eerste etappe al meteen voor een spannend verloop zorgde. Op 75 km van het eind trok Bahrain-McLaren het peloton op waaiers en kregen we een kopgroep van zo’n 25 renners: Bahrain telde het meeste leden: Cavendish, Haussler, Sieberg en Bauhaus vooraan, ook UAE Team Emirates met Costa en Tom-Jelte Slagter was goed vertegenwoordigd, net zoals enkele snelle mannen zoals Bouhanni, Debusschere en Connor Swift.

De eerste kopgroep reed een bonus van ruim een minuut blij elkaar, maar finaal zou nog een tweede pelotonnetje alsnog aansluiten in het slot. Met zo’n 65 trokken ze naar de finish, een groep van vier wilde een sprint voorkomen. Andreas Kron, Evaldas Siskevicius, Heinrich Haussler en onze landgenoot Bert De Backer sloegen de handen in elkaar. Pas in de laatste honderden meters werden zij ingerekend door het peloton waar Rui Costa zich de sterkste toonde op de hellende finish, goed voor zijn eerste zege sinds de eindwinst in de Abu Dhabi Tour in februari 2017.