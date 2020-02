Barry Callebaut wil tegen 2021 zuivelvrije chocolade op de markt brengen

Barry Callebaut heeft vandaag aangekondigd dat het tegen de eerste helft van 2021 zuivelvrije ofwel veganistische chocolade op de markt wil brengen. Het bouwt daar zelfs een speciale fabriek voor.

Met de zuivelvrije chocolade, die de naam M_lk Chocolate krijgt, speelt het concern in op de toenemende vraag naar plantaardige producten, vooral bij jongeren. Barry Callebaut meent dat deze markt de volgende jaren nog verder zal groeien.

Volgens het bedrijf heeft zijn zuivelvrije chocolade de typische smaak en romige textuur van melkchocolade. “De basis is een ingrediënt van natuurlijke oorsprong, exclusief voor Barry Callebaut, afkomstig van een unieke wortel. Er is twee jaar aan het product gewerkt”, klinkt het.

Volgend jaar opent een volledig gescheiden fabriek voor de productie van die chocolade de deuren, zo maakte het bedrijf dinsdagochtend bekend. Die komt er in Norderstedt, bij de Duitse stad Hamburg. Het Zwitserse bedrijf met Belgische roots heeft in Wieze in Oost-Vlaanderen al de grootste chocoladefabriek ter wereld.

“De nieuwe fabriek zal als eerste zuivelvrije chocolade kunnen leveren aan de Europese markt en zal in de eerste helft van 2021 de deuren openen. De verwachte jaarlijkse productiecapaciteit bedraagt tienduizenden ton”, zo kondigt Barry Callebaut aan.