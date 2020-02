In de reclamefolder van Colruyt biedt de supermarkt ‘Sodastream’ aan, een toestel waarmee je zelf bruiswater kan maken. Sodastream werkt met hervulbare koolzuurflessen die je kan terugbrengen naar de winkel. Hier gaat Colruyt wel even hilarisch in de fout, want ze verwijzen naar zuurkoolflessen. Tenzij het natuurlijk om water met een apart smaakje gaat.