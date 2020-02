Twee Koreaanse fans krijgen 228 euro schadevergoeding omdat Cristiano Ronaldo niet inviel

Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de organisator van het vriendschappelijke duel tussen Juventus en een Zuid-Koreaanse selectie van vorige zomer veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan twee Koreaanse fans. Reden? Juventus-vedette Cristiano Ronaldo kwam niet in actie. Het nieuws werd dinsdag bekendgemaakt door nieuwsagentschap Yonhap.

Matchorganisator The Fasta moet de fans elk 282 euro betalen. Een habbekrats voor het bedrijf, dat alle 65.000 tickets voor het duel in de hoofdstad Seoel in enkele uren tijd aan de man bracht en daarmee 4,4 miljoen euro ophaalde. Maar het kan wel een voorbode zijn voor een reeks andere klachten die nog lopende zijn en die gezamenlijk ingediend werden.

Daarnaast werd er ook een strafklacht opgesteld tegen het bedrijf, dat ten onrechte had laten uitschijnen dat CR7 sowieso minstens één helft zou spelen. In augustus werd er daarvoor al een huiszoeking gehouden in de kantoren. Juventus en Cristiano Ronaldo gaan vrijuit in deze zaak. Volgens de medische staf van Juve hield spiervermoeidheid de Portugese vedette de hele wedstrijd op de bank.