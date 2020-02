Helemaal hot tijdens modeweek in Kopenhagen: de Pouch Bag

Wie wil weten wat we straks allemaal zullen dragen, hoeft niet enkel naar de catwalk te kijken, maar ook naar de vele bloggers en fashionista’s die de modeweken aandoen. In Kopenhagen stak alvast een handtas er met kop en schouders bovenuit: de Pouch Bag van Bottega Veneta.

De Pouch Bag is overal. De handtas van Bottega Veneta werd voor het eerst gelanceerd voor de lentecollectie van 2019 en valt sindsdien niet meer weg te denken. De oversized clutch - waar je in tegenstelling tot heel wat andere handtassen wel veel in kwijt kunt - is nu bijna een jaar later nog altijd een hit en was ook overal te zien tijdens de modeweek in Kopenhagen.

In de modewereld wordt met verbluffing gekeken naar hoe de voordien haast onbekende Britse ontwerper Daniel Lee in nog geen twee jaar tijd van Bottega Veneta een gewild merk heeft gemaakt. Hij kwam in juni 2018 aan het roer te staan van het Italiaanse luxelabel, dat in de portefeuille zit van Kering, heeft sindsdien niet meer achteromgekeken en kan verbluffende cijfers voorleggen.

In de wandelgangen wordt wel gefluisterd dat de Pouch Bag in kwestie in het voorbije jaar cadeau werd gedaan aan belangrijke stylisten en influencers en dat de handtas daarom zo vaak in beeld komt op Instagram en op de straatstenen van de modeweken. Of dat nu het geval is of niet, het heeft Bottega Veneta in elk geval geen windeieren gelegd.

Wie er zelf eentje wilt, betaalt daar 2.100 euro voor.