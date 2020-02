Pssd viert Chrysostomos

Diepenbeek - Deze dagen vieren de laatstejaars dat ze nog maar (ongeveer) honderd dagen school moeten lopen. Deze honderd dagen ook wel Chrysostomos genoemd is een scholierengebruik, hierbij hoort het Chrysostomosfeest dat is gewijd aan Johannes Chrysostomus, de heilige aartsbisschop van Constantinopel, wiens feestdag vóór de liturgievernieuwing van 1969 op 27 januari gevierd werd.

Ook de 106 laatstejaars van de Pssd vieren dit feest waarbij de draak wordt gestoken met leerkrachten en medeleerlingen in een grote schoolshow. Daarna werden ze op het gemeentehuis door het schepencollege ontvangen met een drankje. Na de toespraak van burgemeester Rik Kriekels maakten de leerlingen hun grieven bekend. Met een kleine quiz over de gemeente waren er enkele aankoopbonnen te winnen. De dag werd relax afgesloten met een verblijf in de sauna wat welgekomen was naar een lange nacht…