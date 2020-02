Tom Dumoulin ziet langverwachte comeback uitgesteld door ziekte

Tom Dumoulin zal zijn langverwachte comeback niet maken in de Ronde van Valencia. De Nederlander van Jumbo-Visma is ziek geworden en weer naar huis vertrokken. In Valencia had hij moeten herbeginnen na 236 dagen zonder competitie.

“De jongens zijn net vertrokken voor een trainingsritje hier in Valencia. Jammer genoeg zonder mij. Ik ben afgelopen nacht ziek geworden en ga terug naar huis om te herstellen”, reageerde de onfortuinlijke Dumoulin op Instagram. “Dit is niet de manier waarop ik mijn seizoen had willen starten, maar we moeten slim zijn. Als je je niet goed voelt, race je beter niet. Ik ben naar hier gekomen om mijn conditie op te bouwen, niet om het af te breken. Ik hoop snel terug te zijn!”

De laatste keer dat Dumoulin een rugnummer opspeldde, was vorig seizoen in het Critérium du Dauphiné. Op 14 juni reed hij de etappe naar Saint-Michel-de-Maurienne nog wel uit, maar een dag later ging hij niet meer van start voor de rit naar Pipay. De irritaties in zijn knie, die hij verwond had in de Giro d’Italia, speelden opnieuw op. Hij zou in Valencia ook voor het eerst rijden in shirt Jumbo-Visma.