Seksverslaafde beschuldigde laat familie van Julie zitten met vragen: “Een raar gevoel overviel me”

Eef, Helena en Selina, de drie vrouwen waar beschuldigde Ben Wertoy (27) eerst ging aanbellen, waren niet thuis of hadden een kindje om de arm. Vrouw vier, Julie Quintens (24), liet hem die fatale 27ste april 2018 wél binnen “omdat hij gestresseerd was en nood had aan een babbeltje”. Ondanks een spervuur aan vragen van de assisenvoorzitter, miste de seksverslaafde masseur de kans om enige klaarheid over haar dood te scheppen. “Ik was seksueel opgewonden net voor ik Julie wurgde, maar niet op het moment zelf.”